伊朗警告在土叙边境部署“爱国者”导弹将引发世界大战

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月15日 - 伊朗武装部队总参谋长Hassan Firouzabadi周六警告北约，在土耳其与叙利亚边境部署“爱国者”导弹将引发世界大战，呼吁北约改变该决定。
“每个‘爱国者’导弹都是世界地图上的一个黑点，意在引发世界大战。他们计划发起世界大战，这对人类未来和欧洲自己的未来都是巨大威胁，”伊朗学生新闻通讯社引述Firouzabadi的话报导称。
除了警告，Firouzabadi在德黑兰国防大学对高级将领发表讲话时，并未威胁采取任何针对土耳其的行动。“我们是土耳其的朋友，我们希望土耳其安全，”他说道。
北约军事指挥官James Stavridis周五表示，北约准备在土耳其靠近叙利亚北部边境的地区部署反导系统，原因是阿萨德部队发射的飞毛腿导弹落在了土耳其领土附近。
叙利亚否认发射过飞毛腿导弹。不过在反对派的步步紧逼之下，阿萨德越发依赖空中打击和大炮来阻止反对派前进。
Stavridis称，近几天一些针对反对派目标的飞毛腿导弹在叙利亚境内发射，“一些落在了很接近土耳其边境的地方，这让人非常担忧。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。