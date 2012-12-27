叙利亚将与俄罗斯探讨卜拉希米和平计划

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月26日 - 叙利亚和黎巴嫩消息人士称，叙利亚总统阿萨德周三派副外长Faisal Makdad前往莫斯科，探讨联合国-阿盟叙利亚危机联合特别代表卜拉希米(Lakhdar Brahimi)提出的危机解决方案。
卜拉希米周一与阿萨德举行了会谈，并打算与叙利亚官员和反对派举行一系列会议，试图促成权力和平过渡，但他并未透露如何做到。
一名叙利亚消息人士称，Makdad前往莫斯科讨论与卜拉希米会谈的细节，但是该消息人士不愿透露是否正在酝酿达成一个协议。
一名黎巴嫩官员指出，Makdad被派往俄罗斯，寻求俄罗斯关于可能达成协议的意见。
该官员称，叙利亚官员在与卜拉希米举行会谈后态度乐观。卜拉希米周二会见了叙利亚外长Walid Moualem。
“目前有新的氛围，好现象正在出现。”该官员匿名说道，但未给出细节。（完） (编译：李富强 发稿：王凤昌)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI