俄罗斯称叙利亚总统阿萨德保住权力希望正变小

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月27日（记者 Alexei Anishchuk/Steve Gutterman） - 俄罗斯称，叙利亚总统阿萨德保住权力的希望越来越小。目前，政府军与反对派之间的战火仍在继续。

阿萨德一直将俄罗斯视为其盟友。俄罗斯总理梅德韦杰夫的此番言论是迄今俄罗斯方面关于阿萨德时日或许已不多的最明确表态。在此之前，法国和约旦曾表示，阿萨德倒台不会很快发生。

据梅德韦杰夫办公室发布的CNN对他的采访实录，梅德韦杰夫表示，“我认为他保住（总统之位）的希望正一天天变得越来越小。”

“但我再次重申，这必须由叙利亚人民来决定，而不是由俄罗斯、美国或其他任何国家来决定，”他说道。俄罗斯政府批评西方、土耳其和海湾阿拉伯国家支持叙利亚反对派。

“美国、欧洲和地区大国的任务……是让相关党派坐下来进行谈判，而不是仅仅要求阿萨德下台，然后将他像卡扎菲那样处死，或是像穆巴拉克那样接受法庭审判。”（完）