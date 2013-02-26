叙利亚外长称愿与反对派武装谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月25日 - 叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）周一称，叙利亚政府已准备好与反对派武装谈判。这是叙利亚政府迄今发出的愿与反抗力量谈判的最明确提议。

但穆阿利姆也称，叙利亚会继续打击“恐怖主义”，似乎暗指叙利亚冲突。联合国称，叙利亚冲突已导致7万人丧生。

美国国务卿克里（John Kerry）对上述提议表示不屑。

“依我之见，当你看见飞毛腿导弹击中阿勒颇（Aleppo）无辜民众时，就很难理解他们准备认真地进行一次对话，”克里说道。

穆阿利姆在莫斯科称，叙利亚准备与所有希望对话的人进行对话，甚至准备与那些手中握有武器的人对话，“因为我们相信，改革不会从流血中出现，只能通过对话实现”。

俄塔社报道了穆阿利姆的上述言论，但未指明穆阿利姆是否为对话附加条件。

“叙利亚境内正在发生的是一场针对恐怖主义的战争，”俄塔社援引穆阿利姆的话称。“我们将坚决遵循和平路线，继续打击恐怖主义。”(完)