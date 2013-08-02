叙利亚总统阿萨德称有信心战胜反对派力量

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特8月1日 - 叙利亚总统阿萨德周四表示，有信心战胜反对派力量，并前往一度被反对派力量占领如今已基本被收复的小镇Daraya进行视察。
但反对派活动人士称，叙利亚政府军在霍姆斯（Homs）遭遇重创，该市阿拉维派民众聚集的地区遭到迫击炮攻击，大爆炸中一个军火库被击中，造成至少40人死亡。
他们指出，政府军对此进行报复，在该市西北地区al-Waer发动轰炸，造成22人死亡，其中多数为平民，成千上万在此地避难的逊尼派穆斯林难民纷纷逃跑。
阿萨德视察位于大马士革西南地区的Daraya镇，并发表充满挑战意味的演讲。叙利亚冲突已持续逾两年之久，现在阿萨德正逐步占上风。
“如果我们不确信能在叙利亚赢得胜利，那么我们就不会有抵抗的能力和与敌人持续战斗两年多的能力，”叙利亚官方通讯社SANA援引阿萨德的话称。
叙利亚反对派力量已经夺下了大片领土，但政府军最近几周发动反攻，逼迫反对派力量从大马士革周边地区撤离，并夺回了黎巴嫩边境附近的一些小镇。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业