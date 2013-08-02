叙利亚总统阿萨德称有信心战胜反对派力量

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特8月1日 - 叙利亚总统阿萨德周四表示，有信心战胜反对派力量，并前往一度被反对派力量占领如今已基本被收复的小镇Daraya进行视察。

但反对派活动人士称，叙利亚政府军在霍姆斯（Homs）遭遇重创，该市阿拉维派民众聚集的地区遭到迫击炮攻击，大爆炸中一个军火库被击中，造成至少40人死亡。

他们指出，政府军对此进行报复，在该市西北地区al-Waer发动轰炸，造成22人死亡，其中多数为平民，成千上万在此地避难的逊尼派穆斯林难民纷纷逃跑。

阿萨德视察位于大马士革西南地区的Daraya镇，并发表充满挑战意味的演讲。叙利亚冲突已持续逾两年之久，现在阿萨德正逐步占上风。

“如果我们不确信能在叙利亚赢得胜利，那么我们就不会有抵抗的能力和与敌人持续战斗两年多的能力，”叙利亚官方通讯社SANA援引阿萨德的话称。

叙利亚反对派力量已经夺下了大片领土，但政府军最近几周发动反攻，逼迫反对派力量从大马士革周边地区撤离，并夺回了黎巴嫩边境附近的一些小镇。（完）