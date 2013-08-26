叙利亚同意联合国小组实地调查化武问题 美国称为时已晚

记者 Oliver Holmes

路透贝鲁特8月25日 - 叙利亚周日允许联合国实地检查涉嫌利用化学武器发起袭击的地点，但一名美国官员称，这种答复来得“太迟而不可信”，美国政府几乎确定阿萨德政府对本国人民动用了化学武器。

美国政府的表态似乎说明，美国更可能诉诸军事回应。一名资深参议员称，当国会下月结束休假后，他认为奥巴马总统将要求授权对叙利亚政府使用武力。

包括英法在内的西方国家也有强硬表态。他们也认为阿萨德政府上周发起了大规模毒气袭击，造成数百人死亡。

自从大马士革郊区发生毒气袭击以来，外国力量一直在寻求作出回应。如果证实是毒气袭击，这将成为25年来世界最严重的一起化学武器袭击。

联合国表示，大马士革同意在联合国专家调查期间停火。叙利亚也证实该国已允许联合国检查。

周三的毒气袭击导致国际社会呼吁美国作出强硬回应。一年前，奥巴马宣布，使用化学武器将成为引发严重后果的“红线”。

美国一名高官称，华府还在衡量如何作出回应，但几乎可以肯定的是，叙利亚政府对该国平民动用了化学武器。（完）