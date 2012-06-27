美情报机构称阿萨德政权内部很团结

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透华盛顿6月26日电（记者 Tabassum Zakaria）---美国高级情报官员周二称，尽管出现一些军事叛变行为，叙利亚总统阿萨德政权内部仍很团结，与反抗力量的冲突或扩日持久。
上述评估令美方对阿萨德内部即将自行瓦解的希望落空。奥巴马政府未对叙进行军事干涉，称缺乏国际社会支持且叙利亚存在教派冲突。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）周二称，阿萨德“正缓慢失去对国家的控制，因为他拒绝下台，这个过程是恐怖的，并令叙利亚人民蒙受巨大损失。”
但美国情报机构并不这麽认为，情报人员一直密切关注阿萨德内部分裂迹象。
一名要求匿名的情报官员称：“（叙利亚）政权核心和周边看似仍坚定支持政权和阿萨德。”
阿萨德周二称，叙利亚陷入“战争状态”，抨击呼吁他下台的说法，称西方国家只拿不给，任何时候都如此，这已得到证明。
尽管叙利亚局势不断恶化，但西方并无军事介入迹象。西方国家周二称，叙利亚部队上周击落一架土耳其战机“令人无法接受”，但并未威胁将对叙进行打击报复。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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