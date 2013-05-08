叙利亚与外界的网络接连中断

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透旧金山/华盛顿5月7日（记者 Joseph Menn/Alina Selyukh） - 谷歌(GOOG.O)和其他国际互联网企业的数据显示，叙利亚与外界的互联网连接已中断。
谷歌旗下的透明度报告（Transparency Report）页面显示，在美东时间周二下午3点（北京时间周三0300）前不久，谷歌服务页面来自叙利亚的流量突然中断。之后大约四小时，谷歌流量报告显示来自叙利亚的流量仍未出现活动迹象。
“我们以前见过两次这种情况，”谷歌负责言论自由业务的资深经理Christine Chen说。“去年11月在叙利亚出现过一次，‘阿拉伯之春’运动期间曾在埃及出现过一次。”
专家指出，很难确定此类网络连接中断的原因，除非有一方表示对此事负责。
谷歌数据显示，流量中断仅局限于叙利亚境内。
另有专家称，叙利亚境内的绝大多数网站也都无法登陆，似乎是叙利亚自行切断了网络连接。
记者未联系到叙利亚驻美国大使及该国常驻联合国代表就此置评，美国国防部也未对此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。