叙利亚与外界的网络接连中断

路透旧金山/华盛顿5月7日（记者 Joseph Menn/Alina Selyukh） - 谷歌(GOOG.O)和其他国际互联网企业的数据显示，叙利亚与外界的互联网连接已中断。

谷歌旗下的透明度报告（Transparency Report）页面显示，在美东时间周二下午3点（北京时间周三0300）前不久，谷歌服务页面来自叙利亚的流量突然中断。之后大约四小时，谷歌流量报告显示来自叙利亚的流量仍未出现活动迹象。

“我们以前见过两次这种情况，”谷歌负责言论自由业务的资深经理Christine Chen说。“去年11月在叙利亚出现过一次，‘阿拉伯之春’运动期间曾在埃及出现过一次。”

专家指出，很难确定此类网络连接中断的原因，除非有一方表示对此事负责。

谷歌数据显示，流量中断仅局限于叙利亚境内。

另有专家称，叙利亚境内的绝大多数网站也都无法登陆，似乎是叙利亚自行切断了网络连接。

记者未联系到叙利亚驻美国大使及该国常驻联合国代表就此置评，美国国防部也未对此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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