叙利亚网络连接中断一天后恢复

路透贝鲁特5月8日 - 叙利亚民众称，该国的网络和电话线路周三晚间开始恢复。此前叙利亚与外界的网络连接中断一天，许多民众受影响。

对于努力向外界发送关于叙利亚内战视频及信息的反对派活动人士而言，通信网络十分关键。

活动人士称，网络连接中断是故意之举，目的是帮助政府军在全国范围的军事行动。

谷歌旗下的透明度报告（Transparency Report）页面显示，在周二1900 GMT(北京时间周三0300)前不久，谷歌服务页面来自叙利亚的流量突然中断。在周三1415 GMT时分，来自叙利亚的流量恢复正常。

叙利亚官方通讯社SANA援引叙通信总公司总经理巴克尔・巴克尔(Bakr Bakr)的说法称，受一处光缆故障影响，该国省际互联网服务和通信中断。

但叙利亚人权观察组织援引军方消息人士的说法称，网络连接中断属于一次政府安全部队行动的一部分。

在进行重大作战行动时，叙利亚政府军通常会切断一些城市或附近地区的电话和网络连接。反对派活动人士指责称，政府军故伎重演，是在进行造成数百人丧生的大屠杀行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。