叙利亚：反政府武装制造了胡拉镇大屠杀

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透贝鲁特5月31日电---叙利亚周四称，初步调查结果显示，反政府武装上周在胡拉镇制造了大屠杀，其用意是促成外国对叙利亚政府实施军事干预。
叙利亚政府调查委员会领导人Qassem Jamal Suleiman准将表示，被害者是“拒绝反对政府，与武装组织观点不一致”的家庭。
他指出，在屠杀发生前，600-800名武装人员攻击了当地的安全部队，同时来自胡拉镇以外的武装人员实施了屠杀，并表示很多受害者是一名议会成员的亲属。
“他们的用意是促成外国对叙利亚政府实施军事干预，”他在电视直播的记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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