伊朗军官：若叙利亚遭美国袭击 伊朗将采取行动

路透迪拜9月1日电---与政府有关联的伊朗新闻社“年轻记者俱乐部”（Young Journalists Club）援引伊朗一名军官的话称，如果美国开展“愚蠢”行动袭击叙利亚，伊朗将采取行动。但这些内容随後从该新闻社网站上消失。

伊朗坚定支持叙利亚总统阿萨德镇压国内反抗力量。伊朗政府与叙利亚政府都认为，叙利亚反抗运动是以色列和西方国家为扩张在中东地区影响力而煽动的代理战争。

伊朗革命卫队负责文化和宣传事务的Mohammad Ali Assoudi称：“如果美国袭击叙利亚，伊朗与叙利亚盟国将采取行动，挫败美国。”

这些内容後来从“年轻记者俱乐部”网站上消失，但伊朗报纸Jam-e Jam网站及BBC波斯语网站均有转载。

暂未联系到伊朗官员对此置评。

Assoudi未具体指明伊朗会采取何种行动，但表示，一旦叙利亚遭美国袭击，叙利亚盟国将执行联合军事协定。

他说：“如果美国开展愚蠢行动，军事袭击叙利亚，叙利亚盟国联合军事协定将执行。”

伊朗与叙利亚2006年签订联合防务协定，但外界对协定细节知之甚少，也不清楚是否有其他国家共同签署该协定。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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