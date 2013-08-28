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时事要闻 | 2013年 8月 28日 星期三 17:26 BJT

伊朗否认阿萨德逃往德黑兰

路透迪拜8月28日 - 据伊朗官方电视台Press TV报道，伊朗周三否认有关叙利亚总统阿萨德已逃往伊朗的报道。

该电视台称，伊朗外交部发言人Abbas Araqchi称，相关报道“荒谬可笑”。

金融市场人士周三援引中东媒体的报道称，阿萨德已经离开叙利亚前往伊朗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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