伊朗承诺支持阿萨德 叙政府军围攻阿勒颇

路透叙利亚阿勒颇8月7日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚总统阿萨德周二获得了地区盟友伊朗的支持承诺，同时叙政府军则围攻北部城市阿勒颇的反抗力量。

叙利亚总理周一变节，是阿萨德迄今在持续17个月的反抗运动中遭遇的最大挫折。电视画面显示，阿萨德同一名伊朗高官进行了会面，以恢复其权威。

这是46岁的阿萨德两周来首次出现在电视画面中。此前一天，电视画面显示，叙利亚新任总理主持召开内阁紧急会议，或许是想反驳其他部长随希贾卜一同变节的报导。

伊朗最高国家安全委员会负责人贾利利（Saeed Jalili）称，伊朗不会让反抗活动或外部敌人动摇该国与叙利亚领导人的密切合作关系。

“伊朗不会允许抵抗轴心遭到任何方式的破坏，伊朗视叙利亚为抵抗轴心的一个主要部分，”叙利亚电视台援引贾利利的话报导称。

伊朗法斯通讯社（Fars）报导称，贾利利向阿萨德表示，伊朗准备向叙利亚提供人道主义援助。

在阿勒颇，试图击退政府军进攻的反抗力量称，他们的弹药不足，而政府军则试图从该市南部包围他们的据点。

从大马士革多数地区驱逐出反抗力量後，阿萨德增强兵力准备发起新的进攻，试图重新夺回阿勒颇被反抗力量占据的地区。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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