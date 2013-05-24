伊朗否认在叙利亚派驻援军

路透迪拜5月24日 - 伊朗周五否认在叙利亚驻军支持阿萨德政权。此前一天，叙利亚反对派的外国支持者要求伊朗从叙利亚境内撤军。

据伊朗国家电视台报道，伊朗外交部发言人阿巴斯·阿拉克奇(Abbas Araqchi)表示：“叙利亚的真正敌人编造出这些指控，以激怒叙利亚民众。”

周四在约旦举行的会议上，由反对阿萨德政权的西方和阿拉伯国家组成“叙利亚之友”(Friends of Syria)呼吁伊朗战斗人员和黎巴嫩真主党游击队员立即撤离叙利亚。

据报道，他们与效忠阿萨德的叙利亚军队和民兵一起在叙黎边境附近的古赛尔镇(Qusayr)作战。

叙利亚国家电视台报道称：“针对伊朗和真主党军队在叙利亚的指控，阿巴斯·阿拉克奇称伊朗军队从未到过叙利亚，现在也不在这里。”

分析人士称，失去叙利亚这个盟友将削弱伊朗通过真主党威胁宿敌以色列的能力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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