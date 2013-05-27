伊朗否认在叙利亚派驻援军

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜5月24日 - 伊朗周五否认在叙利亚驻军支持阿萨德政权。此前一天，叙利亚反对派的外国支持者要求伊朗从叙利亚境内撤军。
据伊朗国家电视台报道，伊朗外交部发言人阿巴斯·阿拉克奇(Abbas Araqchi)表示：“叙利亚的真正敌人编造出这些指控，以激怒叙利亚民众。”
周四在约旦举行的会议上，由反对阿萨德政权的西方和阿拉伯国家组成“叙利亚之友”(Friends of Syria)呼吁伊朗战斗人员和黎巴嫩真主党游击队员立即撤离叙利亚。
据报道，他们与效忠阿萨德的叙利亚军队和民兵一起在叙黎边境附近的古赛尔镇(Qusayr)作战。
叙利亚国家电视台报道称：“针对伊朗和真主党军队在叙利亚的指控，阿巴斯·阿拉克奇称伊朗军队从未到过叙利亚，现在也不在这里。”
分析人士称，失去叙利亚这个盟友将削弱伊朗通过真主党威胁宿敌以色列的能力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。