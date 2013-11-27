伊朗外长称若受邀将参加叙和平会议

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透迪拜11月26日 -伊朗外交部长扎里夫周二称，如果受到邀请，伊朗愿意参加定于明年1月22日在日内瓦举行的叙利亚和平会议。
“依我们之见，伊朗参加第二次日内瓦会议是对解决（叙利亚）问题的重要贡献。我们一直表示，如果伊朗受到邀请，我们会在不附带任何先决条件的情况下参加，”扎里夫对伊朗电视台Press TV说。
伊朗同俄罗斯是叙利亚总统阿萨德的主要支持国。伊朗参加叙利亚和平会议，会强化任何可能达成的协议。
但对于西方国家政府而言，伊朗拒绝认可去年关于叙利亚的国际协议，成为了该国参加第二次日内瓦叙利亚和平会议的障碍。
扎里夫称，解决叙利亚危机对伊朗而言是“具有国家重要性”的问题，不论受邀与否，伊朗都会继续致力于推动达成和平解决方案。
有报道称，伊朗与六大国在上周日内瓦核谈中商讨过叙利亚问题。扎里夫否认了该报道内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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