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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 17:49 BJT

伊朗否认叙利亚总统阿萨德逃往德黑兰

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜8月28日 - 据伊朗官方电视台Press TV报导，伊朗周三否认有关叙利亚总统阿萨德已逃往伊朗的报导。

该电视台称，伊朗外交部发言人Abbas Araqchi称，相关报导“荒谬可笑”。

金融市场人士周三援引中东媒体的报导称，阿萨德已经离开叙利亚前往伊朗。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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