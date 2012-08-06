伊朗警告外国力量不要介入叙危机

路透迪拜8月5日电---伊朗媒体报导称，伊朗周日警告外国力量不要介入叙利亚，称叙利亚冲突可能会吞噬以色列。

伊朗国会议长阿里·拉里贾尼(Ali Larijani)指责美国和某些地区国家向叙利亚反对派提供武器支持。他并未具体指明是哪些地区国家。

叙利亚指责土耳其、卡塔尔、沙特支持叙利亚反对派，加剧了该国暴力活动。伊朗支持阿萨德政府对反对力量的镇压，并指责西方国家和以色列干涉叙利亚危机。

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称，拉里贾尼周日表示：“叙利亚燃起的战火会一并带走胆战心惊者（以色列人）。”

“是什麽允许这些国家干涉叙利亚内政？”

IRNA报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊的一名关键盟友阿德尔(Gholam-Ali Haddad Adel)周日表示，叙利亚人民不应允许美国和以色列打破“抵抗前线”。

“美国人和以色列人不愿解决叙利亚问题，他们继续让该地区处於不安全中，”Haddad Adel称。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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