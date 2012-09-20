西方情报称伊朗经伊拉克向叙利亚运输军火和人员

路透联合国9月19日电（记者 Louis Charbonneau）---路透获得的一份西方国家情报显示，伊朗曾使用民用飞机运输军人和大量武器、经过伊拉克领空进入叙利亚，帮助叙利亚总统阿萨德镇压抗议。

本月早些时候，美国官员称，他们曾向伊拉克提出伊朗飞机经过伊拉克领空的问题，他们怀疑这些飞机用於给阿萨德运输军火。周三，美国参议员John Kerry威胁称，如果伊拉克不阻止伊朗飞机飞越其领空，美国将重新评估提供给伊拉克的援助。

伊拉克称，不允许经过其领空运输任何武器。不过路透得到的情报称，大量伊朗武器经过伊拉克运至叙利亚。情报称，这些运输由伊朗伊斯兰革命卫队组织。

“这是美国官员近期才公开指出的伊朗修改後的操作方法，此前的声明都是相反的。”情报称。路透通过一名联合国外交消息人士获得该情报的副本。

“几乎每天都有飞机从伊朗经过伊拉克飞往叙利亚，运输（伊朗伊斯兰革命卫队）人员和武器，武装叙利亚安全部队和民兵，对抗反对派。”

情报还称，伊朗也途经伊拉克向叙利亚派出卡车，继续支持叙利亚政府。

尽管伊拉克允许伊朗向叙利亚运输军火的指控已经不是什麽新鲜事，该情报认为运输规模比公众知晓的要大很多，而且更加系统，这得益於伊拉克和伊朗高级官员达成的协议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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