西方情报称伊朗经伊拉克向叙利亚运输军火和人员

独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透联合国9月19日电（记者 Louis Charbonneau）---路透获得的一份西方国家情报显示，伊朗曾使用民用飞机运输军人和大量武器、经过伊拉克领空进入叙利亚，帮助叙利亚总统阿萨德镇压抗议。
本月早些时候，美国官员称，他们曾向伊拉克提出伊朗飞机经过伊拉克领空的问题，他们怀疑这些飞机用於给阿萨德运输军火。周三，美国参议员John Kerry威胁称，如果伊拉克不阻止伊朗飞机飞越其领空，美国将重新评估提供给伊拉克的援助。
伊拉克称，不允许经过其领空运输任何武器。不过路透得到的情报称，大量伊朗武器经过伊拉克运至叙利亚。情报称，这些运输由伊朗伊斯兰革命卫队组织。
“这是美国官员近期才公开指出的伊朗修改後的操作方法，此前的声明都是相反的。”情报称。路透通过一名联合国外交消息人士获得该情报的副本。
“几乎每天都有飞机从伊朗经过伊拉克飞往叙利亚，运输（伊朗伊斯兰革命卫队）人员和武器，武装叙利亚安全部队和民兵，对抗反对派。”
情报还称，伊朗也途经伊拉克向叙利亚派出卡车，继续支持叙利亚政府。
尽管伊拉克允许伊朗向叙利亚运输军火的指控已经不是什麽新鲜事，该情报认为运输规模比公众知晓的要大很多，而且更加系统，这得益於伊拉克和伊朗高级官员达成的协议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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