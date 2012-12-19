伊朗高官否认阿萨德将下台

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透莫斯科12月18日 - 伊朗外交部副部长亚布杜拉辛（Hossein Amir-Abdollahian ）周二称，伊朗认为叙利亚总统阿萨德及其政府不会很快倒台。
在莫斯科参加完会谈后，当被问及有关西方国家认为阿萨德及其政府会很快倒台时，他通过翻译对路透表示，“我们对此严重质疑。叙利亚军队及国家机器都运转正常。”
像俄罗斯一样，伊朗一直是阿萨德的坚定支持者。
上周一名俄罗斯高级外交官称，叙利亚反对派或赢得胜利。此后不断有人猜测莫斯科已改变对叙利亚的立场。亚布杜拉辛反驳了这种看法。
他在新闻发布会上表示，“在与俄方会谈中，我们发现俄罗斯没有改变在叙利亚问题上的立场。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。