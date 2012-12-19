伊朗高官否认阿萨德将下台

路透莫斯科12月18日 - 伊朗外交部副部长亚布杜拉辛（Hossein Amir-Abdollahian ）周二称，伊朗认为叙利亚总统阿萨德及其政府不会很快倒台。

在莫斯科参加完会谈后，当被问及有关西方国家认为阿萨德及其政府会很快倒台时，他通过翻译对路透表示，“我们对此严重质疑。叙利亚军队及国家机器都运转正常。”

像俄罗斯一样，伊朗一直是阿萨德的坚定支持者。

上周一名俄罗斯高级外交官称，叙利亚反对派或赢得胜利。此后不断有人猜测莫斯科已改变对叙利亚的立场。亚布杜拉辛反驳了这种看法。

他在新闻发布会上表示，“在与俄方会谈中，我们发现俄罗斯没有改变在叙利亚问题上的立场。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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