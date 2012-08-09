俄罗斯称将参加伊朗涉叙问题会议

路透莫斯科8月9日电---俄罗斯称，将参加周四在德黑兰举行的叙利亚危机会议，并将重申终止暴力和进行政治对话的呼吁，但暗示对会议的准备比较仓促。

俄罗斯外交部周三发表声明称，俄罗斯驻伊朗大使Levan Dzhagaryan将代表俄罗斯出席会议，“如果会议真的在德黑兰举行”。

声明指出，俄罗斯收到了邀请，不过周四开会意味着“准备时间仓促”。

俄罗斯外交部周四拒绝发表更多置评。

“我们希望坚持我们的立场：（呼吁）立即停止杀戮和平民遭受的苦难，通过广泛的政治对话，本着所有叙利亚人的利益达成和平解决方案。”声明称。

俄罗斯曾三次否决西方国家支持的联合国安理会决议草案。俄罗斯表示，并非支持阿萨德，如果叙利亚人民决定的政治过渡要求阿萨德下台，俄罗斯能够接受；但是不能以阿萨德下台为先决条件，而且不能是外界力量迫使阿萨德下台，包括安理会。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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