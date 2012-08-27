伊朗革命卫队官员称伊朗有责任支持阿萨德

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透迪拜8月25日电---据伊朗媒体周六报导，伊朗革命卫队情报部门主管泰博（Hossein Taeb）称，伊朗有责任支持与武装反抗力量作战的叙利亚总统阿萨德的政府。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，伊朗议会国家安全与对外政策委员会主席博罗杰迪（Alaeddin Boroujerdi）表示，该国一个立法委员会将访问叙利亚，以加强双边关系并与叙利亚官员进行磋商。
伊朗法斯通讯社（Fars）援引泰博的话称：“我们都有责任支持叙利亚，不能让抵抗线被打破。”伊朗自视为反对西方的前线的一部分。
IRNA则援引博罗杰迪的话称，伊朗一个议会委员会很快将对叙利亚进行为期两天的访问，以加强双边关系，并与叙利亚议长及其他官员进行磋商。
博罗杰迪称，周日在德黑兰召开的不结盟运动峰会，为商讨叙利亚危机提供了良机。
“这次峰会是与会成员国对这个国家（叙利亚）问题做出决定的良机……以便尽快解决危机。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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