伊朗革命卫队官员称伊朗有责任支持阿萨德

路透迪拜8月25日电---据伊朗媒体周六报导，伊朗革命卫队情报部门主管泰博（Hossein Taeb）称，伊朗有责任支持与武装反抗力量作战的叙利亚总统阿萨德的政府。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，伊朗议会国家安全与对外政策委员会主席博罗杰迪（Alaeddin Boroujerdi）表示，该国一个立法委员会将访问叙利亚，以加强双边关系并与叙利亚官员进行磋商。

伊朗法斯通讯社（Fars）援引泰博的话称：“我们都有责任支持叙利亚，不能让抵抗线被打破。”伊朗自视为反对西方的前线的一部分。

IRNA则援引博罗杰迪的话称，伊朗一个议会委员会很快将对叙利亚进行为期两天的访问，以加强双边关系，并与叙利亚议长及其他官员进行磋商。

博罗杰迪称，周日在德黑兰召开的不结盟运动峰会，为商讨叙利亚危机提供了良机。

“这次峰会是与会成员国对这个国家（叙利亚）问题做出决定的良机……以便尽快解决危机。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。