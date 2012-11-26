版本:
中国
时事要闻 | 2012年 11月 26日 星期一 11:57 BJT

伊朗警告土耳其不要部署爱国者导弹

路透迪拜11月25日电---伊朗称，土耳其在与叙利亚边境部署爱国者导弹的计划将扩大该地区的问题。因担忧叙利亚内战影响扩大，土耳其上周要求北约在该国部署爱国者导弹。

“在该地区部署爱国者导弹会产生负面影响，将激化矛盾。”伊朗伊斯兰共和国通讯社引述该国议会发言人Ali Larijani的话报导称。

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast周日对伊朗学生通讯社（ISNA）称，部署爱国者导弹“不但对应对叙利亚局势没有帮助，还将最终导致局势更为困难和复杂”。

叙利亚曾表示，土耳其要求北约部署爱国者导弹具有“挑衅”意味；俄罗斯称此举或增大冲突的风险。

土耳其外交部长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周日指出，无需对部署爱国者导弹产生担忧。

“爱国者导弹完全是防御性的，只有在土耳其安全受到直接威胁时才会启用。”达武特奥卢在接受CNN Turk采访时说道。

“部署爱国者导弹的目的是在危机期间尽可能保卫土耳其边境。当土耳其边境威胁解除後，爱国者导弹将被送回。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐