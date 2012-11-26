伊朗警告土耳其不要部署爱国者导弹

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透迪拜11月25日电---伊朗称，土耳其在与叙利亚边境部署爱国者导弹的计划将扩大该地区的问题。因担忧叙利亚内战影响扩大，土耳其上周要求北约在该国部署爱国者导弹。
“在该地区部署爱国者导弹会产生负面影响，将激化矛盾。”伊朗伊斯兰共和国通讯社引述该国议会发言人Ali Larijani的话报导称。
伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast周日对伊朗学生通讯社（ISNA）称，部署爱国者导弹“不但对应对叙利亚局势没有帮助，还将最终导致局势更为困难和复杂”。
叙利亚曾表示，土耳其要求北约部署爱国者导弹具有“挑衅”意味；俄罗斯称此举或增大冲突的风险。
土耳其外交部长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周日指出，无需对部署爱国者导弹产生担忧。
“爱国者导弹完全是防御性的，只有在土耳其安全受到直接威胁时才会启用。”达武特奥卢在接受CNN Turk采访时说道。
“部署爱国者导弹的目的是在危机期间尽可能保卫土耳其边境。当土耳其边境威胁解除後，爱国者导弹将被送回。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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