伊朗接到叙利亚和会“口头邀请”--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜6月12日 - 伊朗国家电视台Press TV周三报道称，伊朗副外长Hossein Amir-Abdullahian称该国已被邀请参加在日内瓦召开的叙利亚和平会议。

美国和俄罗斯希望叙利亚总统阿萨德及其反对派派代表参加和会，但美俄对伊朗是否应该参会意见分歧。伊朗是阿萨德的盟友。

“我们接到了参加第二次日内瓦会议的口头邀请。伊朗是解决叙利亚危机的重要一方，”Abdullahian对Press TV说道。

他并未透露邀请方是谁，仅表示伊朗将在接到书面邀请后作出回复。

Abdullahian指责西方国家在叙利亚煽动暴力活动，指出“尽管叙利亚存在恐怖组织活动”，美国和欧洲国家仍在向叙利亚运送武器。

美国、英国和法国否认向叙利亚反对派提供武器，但没有排除今后向后者提供武器的可能性。叙利亚反对派从卡塔尔、沙特等一些海湾国家获得过资金和武器支持。

对于伊朗接到参加叙利亚和平会议口头邀请一事，美国及其他推动召开这次会议的国家尚未发表评论。（完）