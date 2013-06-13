伊朗接到叙利亚和会“口头邀请”--报道

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月12日 - 伊朗国家电视台Press TV周三报道称，伊朗副外长Hossein Amir-Abdullahian称该国已被邀请参加在日内瓦召开的叙利亚和平会议。
美国和俄罗斯希望叙利亚总统阿萨德及其反对派派代表参加和会，但美俄对伊朗是否应该参会意见分歧。伊朗是阿萨德的盟友。
“我们接到了参加第二次日内瓦会议的口头邀请。伊朗是解决叙利亚危机的重要一方，”Abdullahian对Press TV说道。
他并未透露邀请方是谁，仅表示伊朗将在接到书面邀请后作出回复。
Abdullahian指责西方国家在叙利亚煽动暴力活动，指出“尽管叙利亚存在恐怖组织活动”，美国和欧洲国家仍在向叙利亚运送武器。
美国、英国和法国否认向叙利亚反对派提供武器，但没有排除今后向后者提供武器的可能性。叙利亚反对派从卡塔尔、沙特等一些海湾国家获得过资金和武器支持。
对于伊朗接到参加叙利亚和平会议口头邀请一事，美国及其他推动召开这次会议的国家尚未发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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