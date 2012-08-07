伊朗外长将出访土耳其 探讨叙利亚问题

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透安卡拉8月7日电---伊朗一名外交官称，外长Ali Akbar Salehi周二将出访土耳其，商讨叙利亚问题，此次出访并非提前安排好的。叙利亚反对派此前绑架了一些伊朗人。
土耳其外交部一名官员确认了Salehi的访问，称与土耳其外长Ahmet Davutoglu的会谈将涉及地区问题。
该官员称，Salehi料於周二下午抵达，周二晚些时候离开。
“会谈料涉及叙利亚问题、在大马士革被绑架的伊朗人以及双边问题。”该官员表示。
伊朗媒体上周六报导，48名伊朗人在大马士革被绑架。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。
路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。