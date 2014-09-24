中东情势：美国空袭后，伊斯兰国向土叙边境的一个库尔德城镇增派人员

“ 自从空袭Raqqa以来，武装人员和坦克的数量都已经增加，”Iso通过电话告诉路透。

周二伊斯兰国在Raqqa控制的地区遭到空袭。他说，伊斯兰国武装分子已经挺进到距离Kobani南部边缘不到8公里(5英里)的地方，比以往任何时候都要接近。(完)