中东情势：美国空袭后，伊斯兰国向土叙边境的一个库尔德城镇增派人员

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
“ 自从空袭Raqqa以来，武装人员和坦克的数量都已经增加，”Iso通过电话告诉路透。
周二伊斯兰国在Raqqa控制的地区遭到空袭。他说，伊斯兰国武装分子已经挺进到距离Kobani南部边缘不到8公里(5英里)的地方，比以往任何时候都要接近。(完)
(编译 高琦/李春喜 审校 杜明霞/张若琪)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。