以色列称若发现叙利亚化学武器转移将动武

路透耶路撒冷1月27日（记者 Dan Williams） - 以色列副总理沙洛姆(Silvan Shalom)周日表示，叙利亚对其化学武器的控制一旦出现任何松动迹象，都可能引发以色列的军事打击。

有媒体报道称，以色列总理内塔尼亚胡上周召集安全官员开会，讨论叙利亚内战及其可疑化学武器库问题。沙洛姆对该报道予以证实。

以色列和北约国家称，叙利亚在四个地方拥有化学武器库。而叙利亚则对是否拥有化学武器含糊其辞，称若拥有化学武器，将会确保其安全，并只会将其用来对付外国袭击。

以色列没有公开关于上周三安全会议的情况。此次会议被视为不同寻常，因当时以色列正为议会选举计算选票。

沙洛姆对以色列陆军电台（Army Radio）表示，若黎巴嫩真主党或叙利亚反对派得到叙利亚化学武器，“将极大地改变这些组织的能力。”

他表示，这一进展将“超越所有的红线，将需要采取不同的对付方式，包括预防性行动。”他暗指的是军事干预，以色列军方高层已表示，该国已经准备好相关计划。

沙洛姆称：“基本的看法是这（化学武器转移）一定不能发生，我们一旦认识到这将要发生时，我们将不得不作出决定。”

以色列电视台Channel 2报道称，叙利亚反对派看似包围了Al-Safir和大马士革两个地方的化学武器工厂，并播放了部署在以色列北部的“铁穹”防卫系统。

媒体报道称，两套“铁穹”防卫系统被运至海法（Haifa）地区。一名以色列军方发言人对此予以证实，并称这跟具体安全形势无关，只不过是这些防卫系统的正常调换。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。