以色列称叙政府军使用了化学武器 美国并不确信

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透耶路撒冷4月23日（记者 Maayan Lubell） - 以色列军方首席情报分析师Itai Brun周二称，叙利亚政府军在与反对派力量的交战中使用过化学武器，很可能是神经毒气。
该评估与美国的怀疑一致。美国曾宣布，叙利亚内战中使用化学武器为一条红线，突破这条红线将会引发外部干涉。
美国国务卿克里称，他已与以色列总理内塔尼亚胡进行过交流，后者表示尚无法对Brun的说法予以证实。
“我不知道事实是什么，”克里在布鲁塞尔对记者说。
内塔尼亚胡办公室拒绝对克里及Brun的说法发表评论。美国国防部长哈格尔一天前表示，美国情报机构仍在评估叙利亚内战中是否动用了化学武器。
“我们最佳的解释是使用了致命化学武器。何种化学武器？可能是沙林毒气，”Brun在特拉维夫大学国际安全研究所讲话时说道。
Brun称，效忠于叙利亚总统阿萨德的部队在过去几个月数次使用化学武器，攻击武装反抗力量。
Brun的说法可能令国际社会更为担忧叙利亚局势。克里周二另外还称，北约需要考虑是否对“作出回应，保护成员国免受来自叙利亚的威胁，包括任何可能的化学武器威胁”做好了准备。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。