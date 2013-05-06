以色列称空袭并非旨在支持叙反对派

路透耶路撒冷5月6日（记者 Dan Williams） - 以色列周一试图让叙利亚总统阿萨德相信，该国近期对大马士革周边发动空袭的目的并不是想削弱阿萨德的力量。

官员称，对于叙利亚内战以色列并不情愿站队，因担心会助长伊斯兰分子对以色列的敌意。阿萨德家族虽与以色列存有敌意，但数十年来双方一直维持稳定的僵持。

但以色列一再警告称，不会任由阿萨德的盟友真主党获得高科技武器。据情报消息人士称，以色列上周五和周日对存放在大马士革附近的导弹进行了空袭，这些导弹由伊朗提供，准备转运给黎巴嫩的真主党。

叙利亚政府指责称，以色列的好战行为旨在支持叙利亚反对派力量。以色列资深议员、总理内塔尼亚胡的亲信哈内格比（Tzachi Hanegbi）周一对此说法予以否认。

哈内格比接受以色列电台（Israel Radio）采访时称，内塔尼亚胡政府想澄清的是，若有行动也只是针对真主党，而非叙利亚政府，以避免“加剧与叙利亚的紧张关系”。

哈内格比指出，以色列没有正式承认进行空袭，为的是让阿萨德保存颜面。他还补充说，内塔尼亚胡周日按计划开始对中国进行访问，是叙以关系如常的信号。

以色列畅销报纸《Yedioth Ahronoth》报道称，内塔尼亚胡政府已通过外交渠道知会阿萨德，以色列无意插手叙利亚内战。

以色列官员尚未对此报道予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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