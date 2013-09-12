以色列官员对叙化武处理方案表示谨慎支持

路透耶路撒冷9月12日（记者 Dan Williams） - 对于俄罗斯提出关于将叙利亚化学武器交由国际社会控制的方案，以色列战略事务部长Yuval Steinitz周四表示谨慎支持。

“我不能说我们完全相信，但如果俄罗斯的提议……能真的让叙利亚先放弃化学武器，然后再行销毁……那么就是结束这场悲剧和威胁的一种方式，”Steinitz说道。

他在以色列军方电台称，要想执行这项方案，应当还需要俄罗斯“确保能清除叙利亚的化学武器”。

以色列总理内塔尼亚胡周三要求叙利亚政府“放弃化学武器”，但没有明确支持俄罗斯的提议。

Steinitz的上述言论暗示，以色列可能希望通过先将叙利亚化学武器送至境外的方式，来更快地解决该国的化学武器问题。

前以色列国防部负责反扩散事务的官员David Friedman对路透称，在叙利亚境内销毁该国的化学武器可能需要一到两年的时间，但若将该国的化学武器运至俄罗斯，销毁时间将会缩短。俄罗斯拥有良好的化学武器销毁设施和焚烧炉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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