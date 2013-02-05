伊朗称以色列将后悔空袭叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特2月4日 - 伊朗周一警告以色列，称其将为上周对叙利亚的空袭行动而感到后悔，但并未明确表示伊朗及其盟友是否会做出军事回应。

“他们将为这次侵略行动而感到后悔，”伊朗最高国家安全委员会秘书贾利利(Saeed Jalili)在大马士革召开的新闻发布会上表示。此前一天贾利利与叙利亚总统阿萨德在大马士革进行了会面。

以色列国防部长埃胡德·巴拉克(Ehud Barak)周日表示，对叙利亚军事设施的袭击表明，以色列对防止重型武器流入黎巴嫩态度很认真。这一表态看似首次承认以色列发动了此次袭击。

贾利利称，伊朗目前作为不结盟运动（Non-Aligned Movement）轮值主席国，将会在国际层面上代表叙利亚来对此次袭击作出回应。

外交人士、叙反对派以及安全消息人士称，以色列战机轰炸了叙利亚与黎巴嫩边界附近的一支车队，看似旨在打击向黎巴嫩真主党运送武器。(完)