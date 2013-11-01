CNN称以色列空袭叙利亚军事基地

路透安曼/耶路撒冷10月31日 -CNN周四引述叙利亚反抗力量和美国官员的话称，以色列对叙利亚一军事基地发起了新的袭击。但以色列政府拒绝对此予以证实。

CNN周四引述未具名美国官员的话称，以色列战斗机袭击了叙利亚港市港拉塔基亚附近的一个军事基地，打击目标是以色列认为可能将交给黎巴嫩真主党的导弹。

叙利亚反抗力量消息人士称，以色列袭击了在AinShikak村附近的一组战略导弹，该地是叙利亚政府军存放远程导弹的地方。该消息人士原先曾在叙利亚政府军情报部门工作，在拉塔基亚地区有消息源。

以色列国防部发言人则称：“我们对这些报道不予置评。”今年早些时候，以色列至少有三次未对攻击叙利亚的行动置评。

但一名要求匿名的以色列官员称，他认为以色列确实发动了此次袭击。但他强调称，他对此不敢完全确定。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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