CNN称以色列空袭叙利亚军事基地

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼/耶路撒冷10月31日 - CNN周四引述叙利亚反抗力量和美国官员的话称，以色列对叙利亚一军事基地发起了新的袭击。但以色列政府拒绝对此予以证实。
CNN周四引述未具名美国官员的话称，以色列战斗机袭击了叙利亚港市港拉塔基亚附近的一个军事基地，打击目标是以色列认为可能将交给黎巴嫩真主党的导弹。
叙利亚反抗力量消息人士称，以色列袭击了在Ain Shikak村附近的一组战略导弹，该地是叙利亚政府军存放远程导弹的地方。该消息人士原先曾在叙利亚政府军情报部门工作，在拉塔基亚地区有消息源。
以色列国防部发言人则称：“我们对这些报道不予置评。”今年早些时候，以色列至少有三次未对攻击叙利亚的行动置评。
但一名要求匿名的以色列官员称，他认为以色列确实发动了此次袭击。但他强调称，他对此不敢完全确定。（完）
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)