俄对叙利亚目标遭空袭消息表示关切

路透莫斯科1月31日 - 俄罗斯周四表示，对以色列空袭叙利亚大马士革附近目标的报道感到非常忧虑，称如果获得证实，任何这种举动都等同于在叙利亚进行无法接受的军事干涉。

俄罗斯外交部在声明中称：“如果该信息得以证实，那么我们要面对的是一起针对主权国家领土的无端袭击。这是对联合国宪章的公然违反，无论出于何种目的，都是不可接受的。”

消息人士周三对路透表示，以色列战机轰炸了叙利亚靠近黎巴嫩边境附近的一个车队，目标显然是针对运往黎巴嫩真主党的武器。有人称这是警告叙利亚政府，不要试图武装以色列的敌人。

叙利亚国家电视台指责以色列轰炸了位于Jamraya的一处军事研究中心。但叙利亚反对派对此说法提出异议，称其武装力量攻击了该中心。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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