俄对叙利亚目标遭空袭消息表示关切

北京拟治理“大城市病” 2020年人口规模在2300万人--新华
路透北京3月28日 - 北京市最新表示，计划至2030年治理“大城市病”取得显着成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成；在城市规模上，2020年人口规模在2,300万人。
路透莫斯科1月31日 - 俄罗斯周四表示，对以色列空袭叙利亚大马士革附近目标的报道感到非常忧虑，称如果获得证实，任何这种举动都等同于在叙利亚进行无法接受的军事干涉。
俄罗斯外交部在声明中称：“如果该信息得以证实，那么我们要面对的是一起针对主权国家领土的无端袭击。这是对联合国宪章的公然违反，无论出于何种目的，都是不可接受的。”
消息人士周三对路透表示，以色列战机轰炸了叙利亚靠近黎巴嫩边境附近的一个车队，目标显然是针对运往黎巴嫩真主党的武器。有人称这是警告叙利亚政府，不要试图武装以色列的敌人。
叙利亚国家电视台指责以色列轰炸了位于Jamraya的一处军事研究中心。但叙利亚反对派对此说法提出异议，称其武装力量攻击了该中心。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月28日 - 北京市最新表示，计划至2030年治理“大城市病”取得显着成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成；在城市规模上，2020年人口规模在2,300万人。
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。