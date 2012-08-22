叙利亚副总理称军事干预叙利亚“不可能发生”

路透莫斯科8月21日电---叙利亚副总理贾米尔（Qadri Jamil）周二在莫斯科表示，军事干预叙利亚“不可能发生”，因此举会导致冲突蔓延到叙利亚之外。

贾米尔在一个新闻发布会上发表此番言论，似乎是对美国总统奥巴稍早表态的回应。奥巴马称，如果叙利亚使用化学武器打击反抗力量，美军将会采取行动。

贾米尔称，西方国家在找借口干预叙利亚。他认为西方对叙利亚化学武器的关注，与以藏有大规模杀伤性武器为由攻打伊拉克做法类似。

“西方国家正在为直接干预寻找借口。如果这个借口不行，他们就会寻找另外的借口。但他们没有认清一个新事实，即俄中否决（安理会决议草案）後确立的国际局势到目前仍在持续，”他说。

“直接军事干预叙利亚不可能发生，因为不论谁考虑此事……都会导致冲突蔓延至叙利亚边境之外。至于奥巴马的威胁，那是为即将来临的大选准备的、用来进行宣传的媒体攻势。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。