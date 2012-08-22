叙利亚副总理称军事干预叙利亚“不可能发生”

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透莫斯科8月21日电---叙利亚副总理贾米尔（Qadri Jamil）周二在莫斯科表示，军事干预叙利亚“不可能发生”，因此举会导致冲突蔓延到叙利亚之外。
贾米尔在一个新闻发布会上发表此番言论，似乎是对美国总统奥巴稍早表态的回应。奥巴马称，如果叙利亚使用化学武器打击反抗力量，美军将会采取行动。
贾米尔称，西方国家在找借口干预叙利亚。他认为西方对叙利亚化学武器的关注，与以藏有大规模杀伤性武器为由攻打伊拉克做法类似。
“西方国家正在为直接干预寻找借口。如果这个借口不行，他们就会寻找另外的借口。但他们没有认清一个新事实，即俄中否决（安理会决议草案）後确立的国际局势到目前仍在持续，”他说。
“直接军事干预叙利亚不可能发生，因为不论谁考虑此事……都会导致冲突蔓延至叙利亚边境之外。至于奥巴马的威胁，那是为即将来临的大选准备的、用来进行宣传的媒体攻势。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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