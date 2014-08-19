伊斯兰国武装分子声称对扣押日本公民负责--报导

路透东京8月19日 - 日本共同社周二报导，伊斯兰国武装分子在网络上声称对在叙利亚扣留一名日本男子负责。

日本外务省周一表示，日本正调查是否有一名该国公民在叙利亚北部遭伊斯兰国武装分子扣留。

路透无法立即联系到日本外务省官员就此置评。

YouTube本周上传的一则视频显示，一名身穿T恤的男子躺在地上，被一伙身份不明的人质问。这名男子说自己名叫Haruna Yukawa，是一名记者兼医生。其姓名与一家私人安保公司的主管姓名相同。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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