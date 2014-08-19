伊斯兰国武装分子声称对扣押日本公民负责--报导

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透东京8月19日 - 日本共同社周二报导，伊斯兰国武装分子在网络上声称对在叙利亚扣留一名日本男子负责。
日本外务省周一表示，日本正调查是否有一名该国公民在叙利亚北部遭伊斯兰国武装分子扣留。
路透无法立即联系到日本外务省官员就此置评。
YouTube本周上传的一则视频显示，一名身穿T恤的男子躺在地上，被一伙身份不明的人质问。这名男子说自己名叫Haruna Yukawa，是一名记者兼医生。其姓名与一家私人安保公司的主管姓名相同。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。