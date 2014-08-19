伊斯兰国武装分子声称对扣押日本公民负责--报导

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 本文由路透中文网编译提供
路透东京8月19日 - 日本共同社周二报导，伊斯兰国武装分子在网络上声称对在叙利亚扣留一名日本男子负责。
日本外务省周一表示，日本正调查是否有一名该国公民在叙利亚北部遭伊斯兰国武装分子扣留。
路透无法立即联系到日本外务省官员就此置评。
YouTube本周上传的一则视频显示，一名身穿T恤的男子躺在地上，被一伙身份不明的人质问。这名男子说自己名叫Haruna Yukawa，是一名记者兼医生。其姓名与一家私人安保公司的主管姓名相同。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)