叙利亚全国联盟称将参加日内瓦和谈

路透开罗11月27日（记者 Michael Georgy） - 叙利亚全国联盟主席贾尔巴（AhmadJarba）周三称，该组织将参加明年1月在日内瓦召开的叙利亚问题和谈。

贾尔巴接受路透和美联社采访时还称，伊朗只有停止参与叙利亚境内的流血冲突并撤离其武装力量及其代理，才可获准参加和谈。

叙利亚全国联盟此前曾表示，如果在叙利亚设立人道主义援助通道并释放政治犯，该组织将愿意参加和谈。该组织还坚持要求总统阿萨德今后在叙利亚不能扮演任何角色。

“我们目前准备前往日内瓦，”正在开罗访问的贾尔巴说。他还称，该组织将日内瓦和谈视为迈向领导层过渡以及“叙利亚向真正民主转型”的一个步骤。

“绝不能允许破坏国家的那个人来负责建设国家，”贾尔巴说，他指的是阿萨德。

贾尔巴对伊朗在当前条件下参加日内瓦和谈的看法予以驳斥。

“对于叙利亚境内的杀戮，伊朗显然有责任并参与到其中。其革命卫队和来自恐怖组织真主党的雇佣兵杀害了数以千计的叙利亚民众。”

“如果伊朗真想解决叙利亚危机，那就必须先撤离其革命卫队和（黎巴嫩）真主党的雇佣兵。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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