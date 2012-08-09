约旦国王担心叙利亚分裂

路透贝鲁特8月8日电---约旦国王阿卜杜拉表示，如果叙利亚总统阿萨德无法控制整个叙利亚，他或寻求建立一块阿拉维派的飞地(被包围的领土)，这将是周边邻国面临的“最糟糕情况”。

阿卜杜拉在接受美国CBS电视台采访时表示，此举可能引发该地区未来数十年问题不断。

阿卜杜拉在CBS网站周二发表的采访中称：“我有一种感觉，如果他无法控制大叙利亚，建立阿拉维派的飞地可能是一个备选计划。”

“我认为，这对我们而言是最糟糕的情况，因为这意味着大叙利亚的分裂，也意味着每个人都会开始争夺土地。如果叙利亚随後陷入混乱，这所引发的问题会让我们数十年都缓不过来。”

反对阿萨德统治的反抗力量主要以逊尼派穆斯林为主，他们也是叙利亚人口中的绝大多数。阿拉维派是一个少数宗派，属於什叶派伊斯兰的一支。

阿卜杜拉预计阿萨德不会轻易罢手。阿萨德政府已部署镇压反抗力量的军队，并启动空军和重型炮弹。

“我认为，他(阿萨德)打算坚持战斗。他认为自己是对的。我认为，叙利亚当局觉得，现在别无选择，只有继续战斗。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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