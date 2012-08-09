约旦国王担心叙利亚分裂

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透贝鲁特8月8日电---约旦国王阿卜杜拉表示，如果叙利亚总统阿萨德无法控制整个叙利亚，他或寻求建立一块阿拉维派的飞地(被包围的领土)，这将是周边邻国面临的“最糟糕情况”。
阿卜杜拉在接受美国CBS电视台采访时表示，此举可能引发该地区未来数十年问题不断。
阿卜杜拉在CBS网站周二发表的采访中称：“我有一种感觉，如果他无法控制大叙利亚，建立阿拉维派的飞地可能是一个备选计划。”
“我认为，这对我们而言是最糟糕的情况，因为这意味着大叙利亚的分裂，也意味着每个人都会开始争夺土地。如果叙利亚随後陷入混乱，这所引发的问题会让我们数十年都缓不过来。”
反对阿萨德统治的反抗力量主要以逊尼派穆斯林为主，他们也是叙利亚人口中的绝大多数。阿拉维派是一个少数宗派，属於什叶派伊斯兰的一支。
阿卜杜拉预计阿萨德不会轻易罢手。阿萨德政府已部署镇压反抗力量的军队，并启动空军和重型炮弹。
“我认为，他(阿萨德)打算坚持战斗。他认为自己是对的。我认为，叙利亚当局觉得，现在别无选择，只有继续战斗。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。