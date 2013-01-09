黎巴嫩官员称国际社会任由叙利亚遭“系统性毁灭”

路透黎巴嫩1月8日 - 黎巴嫩社会进步党领导人琼布拉特（Walid Jumblatt）称，世界大国放弃叙利亚，任由其因内战遭到“系统性毁灭”。

琼布拉特批评各国“冷漠或合谋”，称没有一个国家热衷于尽快阻止叙利亚流血冲突。

他接受采访时说：“很显然，由于各大国之间的利益冲突，任由叙利亚遭到系统性毁灭。”

“时间拖得越久，内战就会更为血腥，死亡人数就会越多，叙利亚人民的遭遇就会更惨。”

他领导的社会进步党是黎巴嫩执政党之一，但政府还是由真主党等亲阿萨德的政党主导。

联合国上周称叙利亚内战已造成逾六万人丧生，是过去两年阿拉伯世界持续时间最长、最为血腥的冲突。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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