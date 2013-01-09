黎巴嫩官员称国际社会任由叙利亚遭“系统性毁灭”

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透黎巴嫩1月8日 - 黎巴嫩社会进步党领导人琼布拉特（Walid Jumblatt）称，世界大国放弃叙利亚，任由其因内战遭到“系统性毁灭”。
琼布拉特批评各国“冷漠或合谋”，称没有一个国家热衷于尽快阻止叙利亚流血冲突。
他接受采访时说：“很显然，由于各大国之间的利益冲突，任由叙利亚遭到系统性毁灭。”
“时间拖得越久，内战就会更为血腥，死亡人数就会越多，叙利亚人民的遭遇就会更惨。”
他领导的社会进步党是黎巴嫩执政党之一，但政府还是由真主党等亲阿萨德的政党主导。
联合国上周称叙利亚内战已造成逾六万人丧生，是过去两年阿拉伯世界持续时间最长、最为血腥的冲突。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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