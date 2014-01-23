克里称仍有很多方式让伊朗参与叙利亚和谈

路透瑞士蒙特勒1月22日 -美国国务卿克里周三称，伊朗在结束叙利亚危机上能够发挥作用，这意味着伊朗有机会参与叙利亚和谈。

“伊朗当然有能力起作用并有所作为，”叙利亚问题国际会议结束后，克里在新闻发布会上表示。

“我们希望他们决定发挥建设性作用，并决定以积极的方式来发挥建设性作用，”克里说道。他并表示，“未来数周或数月内，仍有很多方式可以向伊朗敞开这一大门，我希望他们愿意参与找到建设性解决方案。”

此次叙利亚和谈召开前夕，联合国秘书长潘基文曾邀请伊朗参会，后来因伊朗拒绝支持2012年第一次日内瓦会议的决议而撤销了对伊朗的邀请。

伊朗指责美国是邀请遭撤销的原因，但潘基文为自己的这一决定进行辩护，称在最后一分钟作出了正确的决定。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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