克里称仍有很多方式让伊朗参与叙利亚和谈

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透瑞士蒙特勒1月22日 -美国国务卿克里周三称，伊朗在结束叙利亚危机上能够发挥作用，这意味着伊朗有机会参与叙利亚和谈。
“伊朗当然有能力起作用并有所作为，”叙利亚问题国际会议结束后，克里在新闻发布会上表示。
“我们希望他们决定发挥建设性作用，并决定以积极的方式来发挥建设性作用，”克里说道。他并表示，“未来数周或数月内，仍有很多方式可以向伊朗敞开这一大门，我希望他们愿意参与找到建设性解决方案。”
此次叙利亚和谈召开前夕，联合国秘书长潘基文曾邀请伊朗参会，后来因伊朗拒绝支持2012年第一次日内瓦会议的决议而撤销了对伊朗的邀请。
伊朗指责美国是邀请遭撤销的原因，但潘基文为自己的这一决定进行辩护，称在最后一分钟作出了正确的决定。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
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