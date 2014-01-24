美国务卿克里称仍有很多方式让伊朗参与叙利亚和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士蒙特勒1月22日 - 美国国务卿克里周三称，伊朗在结束叙利亚危机上能够发挥作用，这意味着伊朗有机会参与叙利亚和谈。

“伊朗当然有能力起作用并有所作为，”叙利亚问题国际会议结束后，克里在新闻发布会上表示。

“我们希望他们决定发挥建设性作用，并决定以积极的方式来发挥建设性作用，”克里说道。他并表示，“未来数周或数月内，仍有很多方式可以向伊朗敞开这一大门，我希望他们愿意参与找到建设性解决方案。”

此次叙利亚和谈召开前夕，联合国秘书长潘基文曾邀请伊朗参会，后来因伊朗拒绝支持2012年第一次日内瓦会议的决议而撤销了对伊朗的邀请。