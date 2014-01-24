美国务卿克里称仍有很多方式让伊朗参与叙利亚和谈

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士蒙特勒1月22日 - 美国国务卿克里周三称，伊朗在结束叙利亚危机上能够发挥作用，这意味着伊朗有机会参与叙利亚和谈。
“伊朗当然有能力起作用并有所作为，”叙利亚问题国际会议结束后，克里在新闻发布会上表示。
“我们希望他们决定发挥建设性作用，并决定以积极的方式来发挥建设性作用，”克里说道。他并表示，“未来数周或数月内，仍有很多方式可以向伊朗敞开这一大门，我希望他们愿意参与找到建设性解决方案。”
此次叙利亚和谈召开前夕，联合国秘书长潘基文曾邀请伊朗参会，后来因伊朗拒绝支持2012年第一次日内瓦会议的决议而撤销了对伊朗的邀请。
伊朗指责美国是邀请遭撤销的原因，但潘基文为自己的这一决定进行辩护，称在最后一分钟作出了正确的决定。（完）
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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