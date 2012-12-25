科威特将主办会议应对叙利亚危机

路透贝鲁特12月24日（记者 Erika Solomon） - 科威特埃米尔萨巴赫周一称，该国下个月将主办一场国际会议，以推进叙利亚人道主义危机的化解。对于国际社会为结束叙利亚内战所作努力的不足，叙利亚总统阿萨德的反对者表达了不满。

叙利亚危机国际特使卜拉希米与阿萨德在大马士革进行了会面，不过叙利亚反对派对国际社会在叙政府军继续杀害平民上保持“沉默”表示愤怒。

萨巴赫指出，应联合国秘书长潘基文的邀请，会议将于1月底举办。

“叙利亚局势仍在恶化，杀戮还在继续，每天都有数十个叙利亚兄弟死去，”萨巴赫在于巴林举行的一场海湾合作委员会会议上表示。

上周，联合国呼吁国际社会捐助15亿美元帮助数百万叙利亚人，称他们所处的人道主义条件“急剧恶化”。被帮助对象包括400万在叙利亚国内的人和100万散布于五个国家的叙利亚难民。

卜拉希米表示，他与阿萨德的谈话涉及了可能的危机解决方案。“我告诉他我从海外看到了什么，以及我与该地区和海外官员的会议内容。叙利亚局势仍堪忧，我们希望各方努力促成叙利亚人民希望看到的解决方案。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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