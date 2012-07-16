俄罗斯外长暗示坚持叙利亚问题立场

路透莫斯科7月16日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一在与联合国特使安南举行会谈前暗示，俄罗斯在叙利亚冲突问题上的立场没有改变。

尽管国际社会向莫斯科施压，要求停止支持叙利亚总统阿萨德，拉夫罗夫仍重申，俄罗斯反对联合国安理会正在探讨的扩大叙利亚观察行动的决议，该决议包括制裁威胁。

拉夫罗夫在记者会上称，这种威胁包含“敲诈的成分”，并敦促俄罗斯在安理会的夥伴支持俄罗斯提出的决议，如果叙利亚不遵守决议，也不会威胁对叙利亚政府实施制裁。

“我们无法同意不基於日内瓦协议的安理会决议。”他所指的是6月30日叙利亚问题国际谈判达成的计划。

“如果我们的夥伴决定无论如何都反对我们提出的决议，那麽联合国观察团行动将不会得到授权，不得不离开叙利亚。那将是令人遗憾的。”

当被问及国际社会努力促使阿萨德下台时，拉夫罗夫表示，很多叙利亚人仍支持阿萨德。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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