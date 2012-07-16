俄罗斯外长暗示坚持叙利亚问题立场

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科7月16日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一在与联合国特使安南举行会谈前暗示，俄罗斯在叙利亚冲突问题上的立场没有改变。
尽管国际社会向莫斯科施压，要求停止支持叙利亚总统阿萨德，拉夫罗夫仍重申，俄罗斯反对联合国安理会正在探讨的扩大叙利亚观察行动的决议，该决议包括制裁威胁。
拉夫罗夫在记者会上称，这种威胁包含“敲诈的成分”，并敦促俄罗斯在安理会的夥伴支持俄罗斯提出的决议，如果叙利亚不遵守决议，也不会威胁对叙利亚政府实施制裁。
“我们无法同意不基於日内瓦协议的安理会决议。”他所指的是6月30日叙利亚问题国际谈判达成的计划。
“如果我们的夥伴决定无论如何都反对我们提出的决议，那麽联合国观察团行动将不会得到授权，不得不离开叙利亚。那将是令人遗憾的。”
当被问及国际社会努力促使阿萨德下台时，拉夫罗夫表示，很多叙利亚人仍支持阿萨德。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。