叙利亚反抗力量就成立联合领导机构达成协议

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透贝鲁特10月16日电（记者 Mariam Karouny）---来自叙利亚反抗力量的两名消息人士周二称，叙利亚反抗力量各派别就成立联合领导机构达成协议，以领导反抗力量通过战斗推翻叙利亚总统阿萨德。与此同时，叙利亚境内多个城市的激战仍在继续。
叙利亚反抗力量希望这项决定能让支持的国家相信，他们是一支可靠且统一的战斗队伍，值得获得更多强大的武器。
“（叙利亚反抗力量）已达成了协议，眼下只需签署就行，”一位消息人士说道。外国的支持者“表示你们要自己要整顿并团结起来，我们需要向明确且可靠的一方提供有品质保证的武器。”
他称，卡塔尔和土耳其是叙利亚反抗力量达成上述协议的主要幕後推手。叙利亚反抗力量可能在本月正式宣布上述协议。
这是叙利亚反抗力量将国内不同武装派别团结起来所作的最新努力。这些武装派别大多在名义上打着叙利亚自由军（FSA）的旗号作战，但实际上却是各自为战，战斗力常因严重内讧而削弱。
新领导机构的成员将包括FSA的领导人Riad al-Asaad和Mustafa Sheikh、近期倒戈的叙利亚将军Mohammad Haj Ali、反抗力量驻霍姆斯省（Homs）军事委员会负责人Qassem Saadeddine及其他省份的军事委员会负责人。FSA因总部设在土耳其遭到许多反抗分子的指责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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