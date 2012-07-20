叙局势恶化致24小时内2万人涌入黎巴嫩--消息人士

路透贝鲁特7月19日电---叙利亚首都大马士革多个地区发生激战，黎巴嫩一位在边境工作的安全消息人士称，在过去24小时内，约有2万叙利亚人通过马斯纳（Masnaa）边境涌入黎巴嫩。

该消息人士指出，涌入黎巴嫩的叙利亚人多数是普通工人，平常数量为每天5,000人左右。

黎巴嫩社会事务部长Wael Abu Faour未对越境涌入该国的叙利亚人总数发表评论，但他指出，过去24小时内，有8,500名来自大马士革的难民进入该国境内。

Abu Faour对记者称，黎巴嫩政府会开放校舍供难民居住，他们在此事上获得了阿拉伯国家的帮助。

上述消息人士称，周四越境进入黎巴嫩的人中，还包括别国外交人士和一些国际援救人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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