叙局势恶化致24小时内2万人涌入黎巴嫩--消息人士

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透贝鲁特7月19日电---叙利亚首都大马士革多个地区发生激战，黎巴嫩一位在边境工作的安全消息人士称，在过去24小时内，约有2万叙利亚人通过马斯纳（Masnaa）边境涌入黎巴嫩。
该消息人士指出，涌入黎巴嫩的叙利亚人多数是普通工人，平常数量为每天5,000人左右。
黎巴嫩社会事务部长Wael Abu Faour未对越境涌入该国的叙利亚人总数发表评论，但他指出，过去24小时内，有8,500名来自大马士革的难民进入该国境内。
Abu Faour对记者称，黎巴嫩政府会开放校舍供难民居住，他们在此事上获得了阿拉伯国家的帮助。
上述消息人士称，周四越境进入黎巴嫩的人中，还包括别国外交人士和一些国际援救人员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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