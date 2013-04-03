叙战机对黎巴嫩边境地带发射导弹

路透黎巴嫩阿瑟镇4月3日 - 目击者称，一架叙利亚飞机周三进入黎巴嫩境内，并向边境小镇阿瑟镇的郊区发射了一枚导弹，但未造成人员伤亡。

黎巴嫩对叙利亚冲突始终保持远离政策，但很多黎巴嫩官员认为该国正日渐面临被拉入叙利亚内战的风险。

叙利亚政府军向黎巴嫩境内发射迫击炮并间或进入黎巴嫩境内追寻反对力量。政府军上月威胁要对黎巴嫩进行空袭。

目前尚无法立即得知此次叙利亚导弹袭击的目标是什么。当地居民称，一架叙利亚军用直升机当时也在阿瑟镇上空附近徘徊。

一名安全部门的消息人士称，就在周三天亮之前，支持叙利亚反对派的黎巴嫩武装分子在黎巴嫩港口城市的黎波里向一队前往叙利亚的卡车车队开火。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。