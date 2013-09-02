叙利亚请求联合国阻止美国动武

路透贝鲁特9月2日 - 叙利亚请求联合国阻止针对该国的“任何侵略行动”，美国总统奥巴马则在周末呼吁就上月叙利亚发生的化学武器攻击事件，对该国政府军进行惩罚性打击。

美国政府称，叙利亚上月发生的化学武器攻击事件，造成1,400余人丧生，其中包括很多儿童。

美国对叙利亚动武将交付国会投票表决，而国会目前正处于夏季休会期，需要等到9月9日才能结束。这为叙利亚总统阿萨德争取到时间，为反击可能遭受的军事打击做准备，并努力寻求国际社会支持反对美国动武。

叙利亚常驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）向联合国秘书长潘基文和安理会主席Maria Cristina Perceval致函，呼吁“联合国秘书长承担起阻止任何侵略叙利亚行动的责任，推动达成解决叙利亚危机的政治方案，”叙利亚官方通讯社SANA周一称。

贾法里呼吁安理会“继续发挥安全阀作用，阻止在国际合法框架之外荒唐地动用武力”。

他还称，美国应当“发挥和平倡议国和推动涉叙国际会议的俄罗斯伙伴国的作用，而不是向反对其政策的国家动武”。

美国国务卿克里周日称，测试显示，8月21日叙利亚反对派占据地区遭到的是沙林神经毒气攻击。

贾法里称，克里“采纳了恐怖分子以互联网假照片为依据而编造的老故事”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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