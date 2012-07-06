阿萨德政府一核心成员叛逃 西方颇感振奋

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎7月6日电（记者 Patrick Vignal）---有消息称，叙利亚一名将军暨阿萨德的私人朋友叛逃，这会令周五在巴黎召开会议的西方及阿拉伯国家感到振奋。
叙利亚流亡反对派的一位消息人士称，叙利亚共和卫队的指挥官Manaf Tlas正在逃往巴黎的途中，那儿有他的家人。“叙利亚之友”国家正在巴黎举行会议。
如果Tlas倒戈支持反对派，将会是最接近阿萨德统治集团核心的倒戈人士。他与现年46岁的阿萨德是军校同窗。
Tlas属於在叙利亚国内占据多数人口的逊尼派穆斯林，逊尼派一直是反对阿萨德所属少数派阿拉维派（Alawite）所主导的统治阶层的中坚力量。Tlas的父亲在军界数十年，曾在阿萨德的父亲统治期间担任国防部长。
反对派活动分子称，Tlas很快会宣布他放弃支持阿萨德，理由是对平民的死亡感到愤怒。
西方政府迫切希望促成阿萨德下台，但看似并不打算采用去年北约轰炸利比亚、驱逐卡扎菲的做法。目前，阿萨德亲信间出现分裂迹象。
认识Tlas的西方外交人士在大马士革称：“他的叛逃是个大新闻，因为这表明，（阿萨德）内部圈子正在瓦解。Tlas本人并不是铁腕人物的形象，但他在军队中威望很高。”
在华盛顿，美国一名不愿透露姓名的官员称：“Tlas是个大人物。他近期看似与某人不合，但他充满魅力和智慧。如果他加入反抗力量，此事意义重大。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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