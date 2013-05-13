俄罗斯称5月无望举行叙和平会议

路透莫斯科/贝鲁特5月11日(记者 Steve Gutterman/Erika Solomon) - 俄罗斯周六表示，在叙利亚和平进程中，谁应代表反对派仍存争议。日前，美俄宣布共同努力推动叙利亚政府和反对派参加国际和平会议。

上述争议给叙利亚内战投下了阴影。叙利亚内战迄今已造成7万多人死亡，西方国家也日渐感到无助。

一名俄方高官称，要想在5月底之前成功召开会议是不可能的。该名官员参加了俄罗斯总统普京和英国首相卡梅伦周五的会谈。

美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫周二试图化解长达两年的外交僵局，称他们将寻求组织一次会议，理想情况是在本月举行。

这名俄罗斯官员表示，外界的普遍认为叙利亚形势危急。俄通社-塔斯社（ITAR-TASS）援引这位要求匿名的官员的说法称：“除此之外，在很多方面都存在异议：谁有资格出席会谈，谁合法谁非法等。”

俄罗斯称其尽管不偏爱阿萨德，但也不允许将阿萨德下台作为会谈的前提。俄罗斯一直是叙利亚总统阿萨德的主要保护者，也是其武器供应国。

克里似乎改变了美国的立场，称阿萨德的下台应该是有关过渡政府谈判的结果，而不是起点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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